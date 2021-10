MÉS proposa un increment de la pressió fiscal sobre els beneficis de les elèctriques

Coincidint amb un nou dia de rècord en la tarifa elèctrica, MÉS per Mallorca ha proposat tota un seguit de propostes per a aturar el progressiu increment de preus i acabar amb l’oligopoli energètic.

Entre la bateria de propostes recollides en una Proposició no de Llei (PNL) registrada al Parlament, la formació reclama al Govern espanyol augmentar la pressió fiscal sobre els beneficis que obtenen les empreses elèctriques. En aquest mateix context, el portaveu adjunt de MÉS, Josep Ferrà, ha recalcat que la iniciativa política també contempla la sol·licitud a l’Estat d’estudiar mesures per a evitar la concentració del mercat elèctric en uns pocs grups empresarials, separant les activitats que realitzen les grans companyies amb una major intervenció del regulador. La intenció de tot plegat, segons Ferrà, és «acabar amb l’oligopoli energètic, principal causant d'un encariment desmesurat de l'energia, com el que estem presenciant, i que genera el rebut d'electricitat més alt d'Europa».

Ferrà, portaveu de MÉS a la comissió de Medi Ambient, ha insistit en el fet que totes les institucions han d’impulsar polítiques i accions per a fer front a la situació actual. No obstant això ha emfatitzat en destacar que «especialment s’han de prendre mesures des del Govern central per aconseguir un abaratiment del preu de l'electricitat de forma immediata», ha dit.

Amb tot, el diputat ecosobiranista ha defensat que entre els objectius d’aquesta PNL és també «continuar avançant en les polítiques de sobirania energètica». Per això, MÉS per Mallorca insta a establir una taxa intensa i progressiva al CO2 per a promoure les inversions en la descarbonització. Així com també harmonitzar la fiscalitat en totes les fonts d’energia.

La PNL, presentada de manera conjunta amb Més per Menorca, també reclama al Govern de l’Estat no dur endavant la proposta política d’excloure de la factura elèctrica els costs extrapeninsulars per a incloure’ls als Pressuposts Generals de l’Estat. Un fet, ja denunciat per MÉS i que provocaria d’acord amb Ferrà «una major incertesa en el preu de l’energia per a territoris com les Illes Balears i una major amenaça en vista a un possible encariment».