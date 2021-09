El Pi anuncia que mantendrà el recurs d'inconstitucionalitat contra els PGE per «l'incompliment sistemàtic» de l'Estat amb les Balears

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat en seu parlamentària que la formació mantendrà el recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per l'incompliment del factor d'insularitat per part del Govern de l'Estat en els darrers quinze anys. «L'any 2007 s'aprovà el nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el qual hi havia un període de set anys anomenat inversions estatutàries mentre arribava el nou REB. Aquest període es va quantificar en 2.800 milions d'euros, és a dir 400 milions anuals per a compensar la insularitat».

En la mateixa línia, el portaveu ha afegit que «del 2014 al 2022 hi ha hagut zero compensació a la insularitat. Durant tot aquest període no ens ha arribat cap euro al respecte. Entendreu que des del grup parlamentari d'El Pi volem mantenir el recurs d'inconstitucionalitat i volem lluitar pels diners que ens corresponen i que no es varen assignar quan corresponia d'acord amb la normativa».

Segons Melià, els sorgeixen dubtes de «per què el Govern ha agafat com a període temporal per a calcular el factor d'insularitat del 2015 al 2018. Per què aquest període i no un altre? No ho han explicat. Ens sorgeixen dubtes senyora presidenta de quina és la quantia del factor d'insularitat, perquè vostès han parlat de 183 milions, però en realitat són 110 milions segons el conveni que han firmat».

Per a finalitzar amb la intervenció, el portaveu ha assenyalat que «l'acord de 110 milions d'euros per a compensar la insularitat és una primera passa en positiu, però és evident que queda moltíssim per fer perquè la insularitat està molt enfora de compensar degudament les Illes Balears».