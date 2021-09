Tolo Gili, nou president d'El Pi Balears amb el 56,71% dels vots

L'elegit fa una setmana president d'El Pi Mallorca, Tolo Gili, ha estat proclamat aquest dissabte, en el V Congrés de la formació a les Balears, president d'El Pi a les Illes, després d'haver obtingut el 56,71% dels suports (300 vots).

Així, el rival de Gili en el Congrés, el president d'El Pi a Eivissa, Toni Roldán, ha obtingut, per part seva, el 43,29% dels suports (229 vots). Com es pot comprovar, un resultat molt ajustat entre els dos candidats.

Després de ser elegit president d'El Pi, Gili ha reconegut que hi ha «un partit dividit en l'estructura interna» però, ha matisat, que «no és un partit dividit en la ideologia».

Per aquest motiu, ha considerat que «el més important és una reintegració de tots, que tothom es posi les piles i tirar el projecte cap endavant, per al que serà necessari parlar molt».

Quant a les novetats d'aquest nou projecte, ha destacat la formació d'un equip únic de direcció del partit. Gili s'ha compromès a «no ser un càrrec públic, no presentar-me a les eleccions i, per tant, a dedicar-me exclusivament a dirigir internament i a estructurar el partit».

Així mateix, respecte al futur del partit, Gili ha dit aspirar al fet que «la formació sigui un partit important», considerant a més que «les circumstàncies actuals són propenses a això, atès que tal com està actualment l'Estat, els partits més arrelats a la terra tenen més presència, com es veu en altres comunitats».

Per a Tolo Gili, «estam en un moment molt important i per això era tan important aquest dissabte poder refer El Pi, per a poder tenir una eina que defensi el regionalisme». «Aquest espai l'han defensat molts altres partits abans, El PI és una eina més i cal utilitzar-lo per a créixer i trencar el sostre de tres diputats que històricament ha tingut el regionalisme en el Parlament», ha afirmat.