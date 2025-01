Manacor reclama millores urgents en la connectivitat amb Palma davant les «mesures insuficients» anunciades pel TIB

L'Ajuntament de Manacor lamenta que les mesures recentment anunciades per Transports de les Illes Balears (TIB) «no incloguin cap millora significativa per als residents del municipi ni per a la capital del Llevant», malgrat ser una de les zones més poblades i amb problemes de connectivitat amb Palma i l'Aeroport de Son Santjoan.

Actualment, les línies de bus i tren que connecten Manacor amb la capital balear es troben saturades, especialment en hores punta, fet que evidencia la necessitat urgent d'incrementar les freqüències i ampliar els serveis disponibles. Els viatges en tren i en bus tenen una durada mitjana de més de 60 minuts. Aquesta situació és clarament insuficient per a una població creixent que necessita desplaçaments eficients per motius laborals, educatius o mèdics.

Una demanda de justícia: línies exprés Manacor-Palma

Manacor, com a capital de la comarca del Llevant, continua sense disposar d'una línia d'autobús exprés que permeti desplaçaments ràpids i eficients fins a Palma, a diferència d'altres municipis que ara sí que veuran reforçades les seves connexions. Aquesta manca de servei contrasta amb la incorporació de línies exprés des de Portocolom i Campos, una mesura que l'Ajuntament celebra per a aquests municipis però que subratlla encara més la discriminació cap a Manacor.

Connexió deficient amb l'Aeroport

A més de la connexió amb Palma, la manca de serveis directes durant tot l’any entre Manacor i l'Aeroport de Son Sant Joan limita enormement les opcions de mobilitat dels residents i dels visitants que accedeixen a la zona des de fora de les Illes Balears.

Demandes

L'Ajuntament de Manacor demana al Govern i al TIB una revisió de la planificació actual del transport públic, amb l'objectiu d'incorporar línies exprés de tren i bus Manacor-Palma, incrementar les freqüències, assegurar una connexió directa amb l'aeroport durant tot l’any i reivindicar, una vegada més, el tren de Llevant. Només així es podran garantir les necessitats de mobilitat de la població de Manacor i de la comarca del Llevant, una zona dinàmica i estratègicament important per a l'economia i la cohesió territorial de les Illes Balears.