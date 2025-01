Inca celebra Sant Antoni i Sant Sebastià

Un any més, l'Ajuntament d'Inca organitza tot un seguit d'actes amb motiu de les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià, de la mà de diverses associacions del municipi. «El programa de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Inca és un reflex del nostre compromís amb la cultura i la tradició. A través d’una àmplia varietat d’actes i la implicació de tota la ciutadania, aquestes celebracions demostren la importància de compartir les nostres tradicions i mantenir viu el caliu de la cultura popular», afirma el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, la programació especial de Sant Antoni arranca divendres, 17 de gener, el dia del patró dels animals, on a l'Església de Santa Maria la Major tendrà lloc la tradicional missa solemne. Tot seguit, a la plaça de Santa Maria la Major, es faran les beneïdes d’animals petits.

Com a novetat, enguany la programació inclou un correfoc organitzat pels Dimonis de Foc d’Inca. L’acte se celebrarà dissabte, 18 de gener, a partir de les 19.00 hores, en la plaça de Sa Font Vella. A continuació, es prendrà el fogueró municipal d’aquestes festes. Serà a les 20 hores a la plaça del Bestiar, i inclourà una torrada solidària amb pa i beure en benefici de l’Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB). Tendrà un preu simbòlic de 3 euros i comptarà amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de So na Monda. Tot seguit, hi haurà una ballada popular a càrrec dels Revetlers des Puig d’Inca.

Continuant amb la programació, diumenge, 19 de gener, a les 10.00 hores, la plaça de Santa Maria la Major acollirà l’actuació de xeremiers i ballada de dimonis, que faran un recorregut fins a la Gran Via Colom. Poc després, a les 10.30 hores, hi haurà les tradicionals beneïdes de Sant Antoni, on es farà un obsequi a totes aquelles persones que hi participin.

Pel que fa a les festes de Sant Sebastià, dilluns, 20 de gener, a les 19.30 hores, l’Església de Sant Domingo acollirà la missa solemne per honorar sant Sebastià. L’acte inclourà el ball de l’Oferta, a càrrec de la Revetla d’Inca. El mateix dia, a les 20.30 hores al carrer de Sant Sebastià, es farà el Rosari acompanyat de les guitarres de la Revetla d’Inca. A més, enguany el pregó anirà a càrrec de Margalida Morro Quetglas. Ja per acabar, a les 21 hores hi haurà una torrada. La festa acabarà amb una ballada popular de la Revetla d’Inca.