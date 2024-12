Inca presenta el primer habitatge destinat al nou Servei de Domicili Compartit en salut mental

La Fundació Es Garrover, l’Ajuntament d’Inca, la Fundació «la Caixa» i Auren han presentat el primer habitatge destinat al nou Servei de Domicili Compartit per a persones que conviuen amb un trastorn de salut mental. Aquest servei ampliarà els recursos de l’entitat, permetrà donar resposta al problema d’accés a l’habitatge del col·lectiu i donarà compliment a una reivindicació històrica de les entitats de 3 Salut Mental.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració d’administracions, empreses i entitats. L’Ajuntament d’Inca ha cedit un pis de tres habitacions i 76 m² a la Fundació Es Garrover i aquesta, per la seva banda, ha invertit quasi 100.000 euros en la seva reforma i equipament. La Fundació «la Caixa» ha aportat 29.420 euros per a equipar i posar en marxa l’habitatge, mentre que Auren ha ajudat amb una donació de 10.775 € per a la realització de les obres.

Durant el 2025 es preveu concertar aquest servei amb la Conselleria de Famílies i Afers Socials, una vegada que aquesta faci els tràmits necessaris, tal com s’ha compromès.

Després de la visita feta a l’habitatge per part de les quatre parts implicades, Gori Molina, gerent de la Fundació Es Garrover, ha celebrat aquesta «passa endavant en el dret a l’habitatge» i ha recordat que les persones que conviuen amb trastorns de salut mental tenen més dificultats que la població general per accedir a un habitatge a causa del doble estigma i barreres que pateixen. «L’estigma tanca portes, però avui la col·laboració de tothom les obri, protegint els drets de la gent amb nous serveis», ha afegit.

Virgilio Moreno, batle de l’Ajuntament d’Inca, ha manifestat que amb aquesta iniciativa «Inca torna a posar les persones al centre i a situar-se a l’avantguarda en drets i salut mental. Amb projectes així donam exemple i continuam avançant cap a una Inca més justa, social i inclusiva».

Finalment, Petra Sunyer, sòcia d’Auren, ha apuntat que «per a Auren aquesta col·laboració reflecteix els nostres valors d'empatia, responsabilitat i compromís amb la inclusió. Contribuir a garantir l'accés a un habitatge digne per a persones amb trastorns de salut mental és una forma tangible de traduir els nostres principis humanistes en accions que generen un impacte positiu i durador en la societat".

A la visita del pis hi van assistir, a més de les persones ja mencionades, Marta Llompart, delegada a les Illes Balears de la Fundació «la Caixa», Joana Maria Gelabert, d’Acció Social de CaixaBank, Andreu Caballero, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, Miquel Gelabert, soci d’Auren, i Pere Quetglas, responsable del Centre Especial d’Ocupació de la Fundació Es Garrover.

Especial vulnerabilitat

Les majors dificultats d’inserció laboral del col·lectiu, juntament amb unes menors remuneracions, fan més difícil que les persones amb un trastorn de salut mental greu puguin accedir a un habitatge pel seu compte.

Segons la Confederació Espanyola de Salut Mental, 8 de cada 10 persones amb un trastorn de salut mental no troben una feina i, d’altra banda, la meitat de les 1.600 persones que són acompanyades per les entitats de la Federació de Salut Mental de Mallorca viuen amb menys de 800 € al mes. «En aquestes condicions és molt difícil que una persona, a Mallorca, pugui accedir pel seu compte a un habitatge o tenir unes condicions de vida dignes», ha apuntat Molina.

En aquest sentit, des de la Fundació Es Garrover també s’ha assenyalat que els darrers anys, de la mà de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, les entitats han pogut posar en marxa un Servei d’Habitatge Supervisat que atén una cinquantena de persones amb un trastorn de salut mental.

Malgrat això, s’adverteix que a Mallorca hi ha prop de 260 persones que esperen poder accedir als serveis d’habitatge de les entitats, motiu pel qual «iniciatives així són encara més importants, ja que sumen solucions i obrin camí».

«Per a fer efectiu el dret a l’habitatge del col·lectiu és imprescindible que les administracions continuïn reforçant els recursos per augmentar les places del servei d’habitatge supervisat i del nou servei de domicili compartit», ha ressaltat Gori Molina.