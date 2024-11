Neix el Fòrum Llanatura per a impulsar una Mallorca «circular, cooperativa i regenerativa»

Neix el 'Fòrum Llanatura, matèria nua', la primera plataforma social i cultural per a impulsar una Mallorca «circular, cooperativa i regenerativa». Una iniciativa liderada per Llanatura, empresa social de la Fundació Es Garrover, que compta amb el finançament del Consell de Mallorca i el suport de l’Ajuntament d’Inca, el Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia i d’ADR Balears.

Aquesta trobada se celebrarà entre el dimecres 27 de novembre i el diumenge 1r de desembre, a l’antiga fàbrica de Can Beltran (carrer Ramon Llull, 74, Inca). Estarà oberta a tota la ciutadania i reunirà més d’una trentena de marques, projectes i persones de diferents àmbits compromeses amb les persones, el territori, les matèries primeres de Mallorca i el producte local.

El fòrum compta amb un ric programa d’activitats entorn la matèria i el territori, que van des d’una instaŀlació expositiva, a xerrades, activitats familiars, gastronomia local i música i glosses en directe. També incorporarà una botiga amb els productes de les millors marques mallorquines i un tast dels millors ingredients de la terra.

El fòrum pretén difondre, valorar, reflexionar i transformar; donar a conèixer com la innovació, el disseny, l’artesania, la cultura i el compromís de persones i marques que fan feina amb matèries primeres locals com la llana, el cànem, la pedra, la fusta, la ceràmica, etc., poden contribuir a afrontar els desafiaments que tenim com a societat.

L'objectiu últim és conscienciar, cooperar i cohesionar entre tots i totes:, sumar junts i juntes solucions per a dibuixar una Mallorca més circular, social i regenerativa, que estimi el seu patrimoni, preservi la seva identitat i projecti un futur més ecològic per a les persones i el medi ambient.

El fòrum s’inaugurarà oficialment el proper dijous 28 de novembre a les 19 hores a l’antiga fàbrica de Can Beltran. Hi assistiran Gemma Salvador i Eugenia Marcote, impulsores del fòrum i creadores Llanatura, Gori Molina, gerent de la Fundació Es Garrover, Alfredo Arias, director insular de Comerç del Consell de Mallorca, Virgilio Moreno, batle d’Inca, i representants del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, d’ADR Balears i de les marques participants.

Prèviament, el dimecres 27 de novembre a les 10 h, hi haurà una jornada de portes obertes on es convida la gent a assistir-hi per a coŀlaborar en la creació i instaŀlació, amb matèria nua, d’una part de l’espai expositiu on se celebrarà el Fòrum Llanatura.

Podeu consultar tot el programa d’activitats aquí: https://llanatura.com/content/16-programa-forum

Participants

Adriana Meunié, Accidente con Flores, Adriane Escarfullery, Àlex Mestre, Amarar, Ana Grajales, Artífex Balear, Associació de Varietats Locals, Aulets Arquitectes, Bal Ceramics, Carob, Cerámica Primitiva, Desanuda, Esther Zafrilla, Fairfilzt, Fet a Sóller, Gaadart, Gaia Natural, Juntos Farm, La Pecera, Llanatura, Mel Caramel, Noma Canem, Obrador Apaema, Paumes i Brins, Pocovineta, Raconada, Santa Palma, Serra Flowers, Silvia Fernández Zabala, Sol Lana, Studio Islas, Teixits Vicens, Ve d’Avior i Cati Ribot i Xia Joies.

Gastronomia

Aubocassa, Bodega Nacra, Caterina Pieras i Daica, Madre Sierra, T’estim i Tres Glops.

Actuacions culturals

Mar Grimalt, Júlia Colom, Mateu Xurí, Maribel Servera, Alícia Olivares i Joana Carreras.

Llanatura

És un projecte d'economia circular on la llana d'ovella mallorquina passa de ser un residu a un recurs amb el qual fer productes artesans i tèxtils de màxima qualitat, amb l’objectiu d’afavorir el sector primari i la preservació del territori.

Forma part de la Fundació Es Garrover i compta amb la coŀlaboració del Consell de Mallorca.

Llanatura va néixer amb l’objectiu de valorar lo local, apostant per un producte de qualitat, un comerç arrelat en el territori i un model sostenible, compromès amb el nostre camp, sector tèxtil i talent local. Al mateix temps, forma i facilita la inserció laboral de persones que conviuen amb un trastorn de salut mental.

Fundació Es Garrover

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre d'Inca fundada el 1997. D'ençà treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb algun diagnòstic de salut mental i les seves famílies.

En l'actualitat compta amb 62 professionals, que cada any acompanyen i atenen 350 persones participants i els seus familiars, convertint Es Garrover en una entitat social referent a Inca, la comarca d'Es Raiguer i Mallorca.