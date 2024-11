El moviment ‘Per un Llucmajor net’ cerca un pacte social i polític per a posar fi a «la crisi dels fems al municipi»

‘Per un Llucmajor net’ és el moviment que pretén acabar amb anys de mal funcionament de la recollida de fems al municipi de Llucmajor. El portaveu del PSIB-PSOE al consistori llucmajorer, Jaume J. Oliver, ha presentat aquest divendres algunes de les mesures que permetrien acabar amb «la brutor endèmica que amenaça la salut dels veïnats», i que passarien per la rescissió del contracte de concessió amb l’actual empresa responsable de la recollida, l’increment de recursos humans i mecànics aplicats a la neteja i la millora definitiva de les condicions laborals dels treballadors.

Així, el PSIB-PSOE de Llucmajor ha presentat les seves 5 mesures urgents per finalitzar, després d’anys, «amb la crisi de recollida de fems que pateix el municipi d’ençà que va començar l’actual contracte el març de 2015, en especial als nuclis de s’Arenal i Llucmajor».

«Davant la inacció de l’equip de govern, que s’ha vist superat per aquesta crisi des del primer minut, el PSIB-PSOE de Llucmajor presenta 5 propostes realistes i efectives des d’ara mateix, per posar fi a la crisi de fems que pateix el municipi. La ciutadania està cansada de veure la gran quantitat de brutor que hi ha als carrers i té por que això acabi en una crisi de salut pública», ha afirmat Jaume Oliver, portaveu ‘socialista’ a l’Ajuntament.

Dins aquestes 5 mesures, destaquen rescindir el contracte actual per evidents incompliments, a més de sancions estrictes a l’empresa. Ara l’Ajuntament ha aprovat una primera sanció de 10.000 euros, que pel portaveu ‘socialista’ és «insuficient» i arriba cinc anys tard. «El contracte actual no funciona, és una realitat. Els recursos materials i humans que es demanen a l’empresa són clarament insuficients. És necessari donar per finalitzat aquest contracte i tramitar un expedient d’urgència on sí que es contempli la realitat del nostre municipi», ha afirmat Oliver. Segons els ‘socialistes’, aquest contracte d’urgència estaria vigent mentre que es negocia un gran pacte social i polític sota el nom ‘Per un Llucmajor net’.

«El futur contracte de recollida de fems ha d’estar consensuat i pactat amb tothom. És necessari que els agents socials del nostre municipi puguin participar i aportar les seves opinions, propostes i demandes. Tampoc no descartam la possibilitat d’internalitzar el servei amb la creació d’una empresa pública com hi ha a altres municipis», ha assegurat el portaveu.

Un punt important d’aquestes mesures que ha presentat el PSIB-PSOE és blindar els drets laborals dels treballadors que donen el servei de la recollida de fems. «Tenim un problema evident perquè no s’està complint l’actual conveni dels treballadors de la recollida de fems. El nostre compromís és estar al costat de la plantilla, defensant les seves reclamacions i demandes. Per això, volem blindar en el nou contracte els seus drets laborals, amb el compliment del conveni vigent actualment. És per justícia. A més, l’equip de govern té fins al 12 de desembre per donar una solució als treballadors de l’empresa. Podem garantir que no s’està fent absolutament res. Això és una nefasta gestió», ha conclòs Oliver.