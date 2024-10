Francisca Truyol Fàbregas serà la pregonera del Dijous Bo 2024

L’artesana i siurellera Francisca Truyol Fàbregas serà l’encarregada de pronunciar el pregó del Dijous Bo 2024 i donar els sus a la setmana gran d’Inca. Així ho ha decidit l’Ajuntament d’Inca, d’acord amb la seva trajectòria professional, els seus valors i els anys dedicats a promoure els siurells i les tradicions locals.

«Francisca Truyol és una dona amb molta empenta que ha dedicat la seva vida a l’artesania i a la creació de peces úniques, que s’han convertit ja en un símbol de la nostra ciutat. La seva passió, dedicació i el seu compromís, tant per la seva feina com per la nostra ciutat, representen a la perfecció el vertader orgull inquer», destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Francisca Truyol Fàbregas és natural d’Inca i s’ha dedicat professionalment tota la seva vida a la ceràmica, contribuint de manera desinteressada a preservar la cultura local i, especialment, els siurells. De fet, actualment és Mestra Siurellera i Mestra Artesana Figurera. El seu taller està ubicat al carrer Torrent de Can Tabou i s’ha convertit en una visita obligada pels amants de l’artesania. Es dedica especialment a la venda a l’engròs i fa peces personalitzades per esdeveniments, empreses, particulars i institucions.

El pregó del Dijous Bo 2024 a càrrec de Francisca Truyol Fàbregas se celebrarà el pròxim 8 de novembre a les 20.30 hores, en el Teatre Principal d’Inca. Després, l’Orfeo l’Harpa d’Inca acompanyat del quintet de l’Orquestra de Cambra de Mallorca oferirà un concert.