Inca presenta el cartell del Dijous Bo 2024, que recull els elements identitaris de la gran fira de Mallorca

El Dijous Bo 2024 ja té imatge. El dissenyador gràfic mallorquí Martí Vallespir, resident a Moscari, ha estat el guanyador del concurs que convoca cada any l'Ajuntament d'Inca amb l'objectiu de triar la imatge promocional de la gran fira de Mallorca. El batle d'Inca, Virgilio Moreno, la regidora de Dijous Bo, Maritxé Fernández, i el regidor de Comunicació, Miguel Ángel Cortés, juntament amb el premiat, han presentat el cartell en el carrer Muntera, el qual ha estat decorat pels veïnats coincidint amb la celebració de les Fires d’Inca.

La imatge guanyadora recull els elements més identificatius i tradicionals del Dijous Bo i de la capital del Raiguer. «El meu objectiu era donar protagonisme a la ciutat d’Inca dins el cartell, presentada amb els seus edificis més emblemàtics, junt amb els Gegants; i quina millor manera d'unir tots aquests elements que amb la senalla del Dijous Bo, que tenim com a escultura a l’entrada de la ciutat. Tot el conjunt ens dona una 'taca' potent, que damunt el fons blanc i net guanya molta força», explica Vallespir.

Així doncs, la imatge del Dijous Bo 2024 està formada per «una senalla de la qual surten a més dels edificis més emblemàtics de la ciutat, productes tan tradicionals com les Quelitas, la sobrassada o una ensaïmada, així com animals, cotxes o sabates, entre altres elements». «Aquesta proposta recull de manera molt visual i atractiva els aspectes més característics de la nostra ciutat i promociona tot plegat la nostra gastronomia, patrimoni, cultura...», detalla el batle Moreno.

La imatge guanyadora ha estat seleccionada entre una quinzena de propostes, que es varen presentar en el marc del concurs, i rep un premi de 700 euros. Martí compta amb una dilatada carrera dins el món del disseny. Va començar treballant a estudis de disseny d'Inca i fa 12 anys que treballa com a dissenyador a Ávoris, la divisió de viatges del Grup Barceló.