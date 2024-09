El Sindicat de Felanitx, proposat per al concurs internacional d'arquitectura Europan 18

El Consell de Mallorca ha col·laborat amb el Govern per a presentar el Sindicat de Felanitx al concurs internacional d'arquitectura Europan en la seva nova edició, un concurs periòdic europeu que cerca l'intercanvi d'idees d'arquitectes menors de 40 anys sobre aquells emplaçaments que són seleccionats a les fases anteriors.

Així, la institució insular cerca que l'edifici de la seva titularitat sigui un dels llocs triats per fer el projecte de recuperació. El director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, ha presentat la proposta en el Comitè Nacional d'Europan a Madrid, en la seu del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Una vegada iniciada la primera fase de presentació d'emplaçaments, que seran seleccionats a mitjan octubre, es continuarà amb la fase de presentació de projectes arquitectònics en les localitzacions triades.

El Consell de Mallorca serà l'organisme col·laborador, si l'antic celler cooperatiu surt triat, així com el responsable d'encarregar el projecte als arquitectes guanyadors. El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha explicat que aquesta iniciativa és «una oportunitat única, perquè diversos equips europeus presentin propostes per donar-li una vida nova a l'edifici emblemàtic». Antoni Fuster ha destacat que «durant els darrers anys no s'ha fet cap avanç en l'immoble, ara el Consell cerca donar-li un gran impuls al projecte de recuperació».

El Sindicat de Felanitx, que data del 1919 i 1922, va ser declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) amb categoria de monument el 2001. Posteriorment, el 2019, la institució va adquirir l'immoble, que està inclòs en la llista dels cent elements del patrimoni industrial de l'Estat espanyol en el marc del Pla Nacional del Patrimoni Industrial.