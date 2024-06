Acte de clausura del 3r cicle 'Poble a poble' de solidaritat amb Palestina a Binissalem

El pròxim dijous, 27 de juny, a les 19.30 h, el cicle de solidaritat amb Palestina 'Poble a poble', coordinat per Ciutadans per Palestina juntament amb col·lectius locals d'Alaró, Binissalem, Maria, Campanet i Llubí, fa la seva darrera aturada formativa i de recaptació per a enviar a Gaza. L'acte, que tendrà lloc al Teatre Municipal de Binissalem, consistirà en la projecció del documental 'Hijas de la Nakba' (Estela Falastín, 2019) que recull les principals efemèrides de la colonització i ocupació sionista de Palestina, posa en context el moviment anticolonial palestí i explica el rol vital que han tengut generacions i generacions de dones en la resistència contra l'ocupant i en la denúncia interna i internacional de l'apartheid i les polítiques genocides de l'exèrcit israelià. A través d'entrevistes a protagonistes de diferent edat i lloc de residència, entrecalades amb imatges recents i dels temps de la Nakba, permet conèixer amb major profunditat la vida de la dona palestina front les dures condicions de l'ocupació (que endureixen les opressions patriarcals que pateixen per ser dones) i els injustos prejudicis occidentals, accentuats per la propaganda imperialista arreu del món.

Seguidament, integrants del col·lectiu Binidones i de Ciutadans per Palestina, juntament amb A. Morales, periodista, conformaran una taula rodona per a analitzar les qüestions més rellevants del documental, tant pel que fa a l'ocupació i la intensificació del genocidi sionista a Palestina com, en concret, sobre com aquesta situació impacta en la vida de dones i nines i en les relacions de gènere arreu del territori. L'acte és gratuït però hi haurà una taquilla inversa per a fer aportacions que, juntament amb els gairebé 1.000 euros que s'han recollit des del principi del 3r cicle a Llubí, ara fa un mes, aniran destinades a la solidaritat amb Palestina, com ara a donar suport material als hospitals Al Awda del nord de Gaza.

El cicle 'Poble a poble', que tendrà continuació durant els mesos d'estiu amb un 4t cicle que es troba en preparació, té com a objectiu organitzar la solidaritat i vertebrar les mostres de suport a Palestina arreu del territori i elevar el discurs antiimperialista per a evidenciar els fonaments del projecte colonial sionista i del genocidi que duu a terme a Palestina amb el suport de l'OTAN i l'UE. Els organitzadors del cicle comparteixen tres punts bàsics que volen estendre a la societat mallorquina. En primer lloc, el reconeixement del legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal; en segon lloc, l'exigència a les autoritats de l'Estat i a les seves institucions més influents (com ara la Universitat de les Illes Balears) que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel; en tercer lloc, el reconeixement del dret internacional dels palestins (dels que viuen a la terra palestina i dels que n'han estat expulsats o han viscut exiliats) a viure en pau i llibertat des del riu fins a la mar.