El Bloc per Felanitx continua defensant el tancament del camí de s'Algar al trànsit de vehicles

L’Ajuntament de Felanitx ha tret a exposició pública l’ordenança que ha de regular el trànsit i l’estacionament de vehicles en alguns camins i alguns trams de camins del terme de Felanitx. El text preveu la prohibició expressa de realitzar excursions motoritzades per aquests camins, i preveu sancions per a les empreses que les organitzin i promocionin. També restringeix l’aparcament de vehicles fora de les zones habilitades per a aquesta funció.

Tanmateix, el camí de s’Algar és particularment singular. El Bloc per Felanitx apunta que «és l’únic camí objecte d’aquesta ordenança que és sencer i no dona accés a zones residencials o a explotacions agrícoles i ramaderes. A més, sobretot durant els mesos d’estiu, l’afluència massiva de vehicles a motor fa que l’esplanada i el camí es converteixin, de facto, en un aparcament. Un aparcament, per altra banda, totalment irregular, ja que la zona es considera ANEI i la llei ja estableix la impossibilitat d’aparcar-hi. Aquesta nova ordenança ha d’acabar amb aquest problema. Tanmateix, mentre es continuï permetent l’accés de vehicles, es generarà una situació previsiblement caòtica quan aquesta entri en vigor. Les tasques ingents de control de la normativa i de sancionar les infraccions s’haurien pogut evitar tancant definitivament el camí al trànsit de vehicles a moto»r. Per això, des del Bloc per Felanitx asseguren que continuaran defensant aquesta solució com «la més adient».

L'agrupació també considera que «tot sovint, quan es legisla amb la intenció de complaure a tothom s’acaba per no complaure ningú. Tanmateix, aquesta ordenança suposa un avenç molt important en la protecció d’algun dels espais naturals més importants del nostre municipi». Des del Bloc hi han presentat algunes esmenes, com ara la distinció entre aparcar als marges dels camins o damunt la vegetació, amb les conseqüències que aquesta darrera pràctica pot tenir en l’erosió del sòl. També han demanat que es consideri la possibilitat d’afegir més camins a aquesta ordenança en un futur, o que s’estableixin sancions més greus per als reincidents.