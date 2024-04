[VÍDEO] Agents de la Policia d'Alcúdia amenacen les persones que graven la seva actuació

La matinada d'aquest dissabte, mentre se celebrava la Fira de la Sípia, al recinte ferial d'Alcúdia, la Policia Local va irrompre a l'espai i va reduir i apallissar diverses persones.

La seva actuació va provocar diferents ferits. L'actuació policial ha estat enregistrada per diferents persones i ha estat difosa per les xarxes socials.

En el següent vídeo, a la part final, es veu com un agent de policia amenaça una de les persones que graven i li diu que no les difongui, mentre una altra agent crida: «no gravis! No gravis».