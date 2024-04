Inca impulsa la Fira de Formació

L'Ajuntament d'Inca organitza el pròxim 18 i 19 d'abril la Fira de Formació, al pati d’armes del Quarter General Luque. Aquesta iniciativa té per objecte donar a conèixer i promoure tota l’oferta de Formació Professional i Certificats de Professionalitat que hi ha a la capital del Raiguer, dels centres educatius i escoles.



«Aquestes jornades estan dirigides a totes aquelles persones, joves o grans, que busquen potenciar o millorar el seu futur professional. És una oportunitat única de conèixer tots els recursos i propostes que tenen al seu abast per prendre una millor decisió», explica la regidora de Formació i Ocupació, Maria Francisca Barceló.



Per la seva part, el batle d’Inca destaca que «des de l’Ajuntament apostam decididament per la formació professional i creiem fermament en el poder de l'educació com a base fonamental de creixement personal i el desenvolupament de la nostra comunitat».



Així doncs, la primera Fira de Formació d’Inca constituirà unes jornades de portes obertes per descobrir i rebre formació sobre l’àmplia i variada oferta que s’imparteix a Inca. L'esdeveniment serà gratuït i comptarà amb la col·laboració de Fundació Es Garrover, IES Berenguer d’Anoia, La Salle, Escola Oficial d’Idiomes, Centre de Formació S’Algar, Adema, Francesc de Borja Moll, Esment Escola Professional, DILO, CIFP Pau Casesnoves, Comissions Obreres i el Centre de Formació d’Inca.



De forma paral·lela, alguns centres oferiran micro xerrades informatives dels cicles o branques educatives que ofereixen, cadascuna d'elles d'un màxim de 10 minuts de durada; i 3 conferències que es duran a terme el 18 d'abril a la sala de conferències del Museu del Calçat i de la Indústria.



Així mateix, també hi haurà un punt d'informació del POAP (Punt d'Orientació Acadèmica i Professional) que informarà, assessorà i orientarà sobre el Sistema Únic de Formació Professional tant des de l'àmbit educatiu com el laboral, així com sobre les formacions transversals i el sistema d'acreditació de qualificacions professionals.



Tota la programació es podrà consultar en la pàgina web de l'Ajuntament https://incaciutat.com/ esdeveniment/fira-formacio- 2024. L'horari d’obertura al públic serà dia 18 de 9 h a 20 h i dia 19 de 9 h a 13 h.