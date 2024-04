Moviment Alcudienc i Memòria de Mallorca demanen a l'Ajuntament canviar la inscripció «ambigua» que recorda les víctimes del franquisme

L'organització Moviment Alcudienc, amb el suport de Memòria de Mallorca, impulsa una moció per a modificar la inscripció de la placa del monument en homenatge a les víctimes de la Guerra Civil espanyola, situada enfront del cementeri d’Alcúdia. La iniciativa es votarà al plenari del proper dijous, 11 d'abril, i, per ara, ja té el suport d'Unides-Podem Alcúdia, MÉS per Alcúdia i PSIB-PSOE Alcúdia.

El motiu de la moció és el «significat ambigu» de la inscripció, que fa «una equiparació respecte de les víctimes que no s'ajusta a la realitat dels fets: com si hagués estat una guerra entre dos bàndols d’ideologies oposades i no hi hagués hagut opressors i oprimits». L'actual placa diu: «En memòria dels qui perderen les il·lusions, la llibertat o la vida durant la Guerra Civil espanyola. 1936-1939». Els signants de la moció demanen que la nova inscripció sigui: «El poble d'Alcúdia en memòria de totes les persones que defensaren la república, les llibertats democràtiques, la justícia i la nostra cultura».

Moviment Alcudienc remarca que «ens trobam en un moment on l’extrema dreta ha irromput amb força i prova de debilitar les iniciatives de memòria democràtica dels darrers anys arreu de l'Estat, com a Aragó, a Castella i Lleó o al País Valencià». Per això, i aproximant-nos al 14 d'abril, dia que es commemora la proclamació de la Segona República Espanyola, l'organització local demana «no perdre de vista l'esperit de la Llei de memòria i reconeixement democràtic de les Illes Balears, i ajustar-se als criteris de veritat, reparació i justícia».

Les entitats volen recordar «la memòria de Bartolomé Mestre Vila 'Garriga', el darrer batle republicà; Antoni Maria Qués Ventayol 'Torró gros'; Mariano Galiana Galiana; el carrabiner Juan Orozco Trulla, assassinat a sa Pobla, però de família d’Alcúdia; Miquel Pascual Quetglas 'Jordiet'; i Cristóbal Torres Gelabert, qui va ser assassinat pels nacionals en el front peninsular, quan va voler passar a les files republicanes». «Totes, víctimes franquistes d'Alcúdia i lluitadores per la democràcia (Ens remetem in Totum al llistat de represaliats al llibre de del Sr. Joan Joan Saurina, La Guerra Civil a Alcúdia 1936-1939, Publicacions de l’Arxiu Municipal, núm. 7, edició de 2016: Índex, 11. Els represaliats republicans, pàg. 101 a 116)», assenyalen.

Plataforma en defensa de la llei de memòria històrica

Pels mateixos motius, el dissabte 20 d'abril, a les 19 h, es presentarà la Plataforma en defensa de la llei de memòria històrica a la Casa de Cultura d'Alcúdia (c/ de l'Hostal, 9). La presentació serà a càrrec de Maria Antònia Oliver, representant de l'associació Memòria Democràtica de Mallorca.