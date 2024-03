MÉS per Sineu denuncia «la manca de transparència» en els projectes urbanístics que fa l'equip de govern del PP

MÉS per Sineu ha denunciat aquest dissabte «la manca de transparència» en els projectes urbanístics que fa l'equip de govern del PP. Segons els ecosobiranistes, «la majoria dels projectes són d'embelliment, però cap d'unitats d'execució urbanística previstes a les normes urbanístiques».

Segons ha explicat MÉS, «com ja comença a ser habitual, l'equip de govern del PP presenta sol·licituds per a projectes sense comptar per res amb els grups municipals de l'oposició. I la mostra són els següents projectes presentats al fons europeu Next Generation: 1. Embelliment de la plaça del Mercadal i el carrer Triquet, 2. Millora de les instal·lacions del velòdrom municipal, 3. Dotació escenogràfica de l'edifici de Sa Quartera, 4. Millora i embelliment del Pou Llevoner».

Des de MÉS, creuen que «seria més necessari acabar les zones verdes, l'obertura de carrers i l'execució d'unitats que consten a les Normes Subsidiàries i que encara no s'han desenvolupat». «Sent tot embelliments, l'equip de govern no genera cap controvèrsia urbanística amb els veïnats», han sentenciat els ecosobiranistes.