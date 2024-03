Inca també reivindica el 8M amb un programa ple d'actes

L'Ajuntament d'Inca commemora, un any més, el 8M, Dia Internacional de la Dona, amb un programa especial d'activitats que s'han dissenyat des de l'Espai de Dones Inca. «Com cada any, ja tornam a ser al 8 de març i des de l'Ajuntament d'Inca reivindicam la igualtat real i efectiva entre homes i dones amb tot un seguit d'actes per a tots els públics. El 8 de març, un dia per reivindicar, 365 dies per posar en pràctica», ha assenyalat la regidora d'Igualtat, María del Carmen Oses.

La penjada de la banderola commemorativa d'aquesta data per part de representants de totes les forces polítiques del Consistori a la façana de l'Ajuntament, ha servit per donar el sus a la programació especial dels actes que s'han celebrat aquest divendres.

A continuació, més de 2.500 joves dels centres escolars d'Inca han participat en una marxa escolar des de la plaça d'Espanya fins al Poliesportiu Mateu Cañellas. Allà, uns 500 alumnes han participat en una diada amb jocs i tallers on s'han treballat temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats.

Enguany, el Quarter General Luque ha estat l'escenari de la lectura del manifest a càrrec de CCOO i UGT. A l'horabaixa estava prevista la celebració del concert 'Elles i la música', a càrrec del Cor de Dones de Sant Francesc d'Inca.

La programació commemorativa del 8M continua la següent setmana amb visites amb perspectiva de gènere al Museu del Calçat i la Indústria, un cicle de contacontes, la conferència 'L'educació, la llavor de la pau' impartida per Nadia Ghulam, i el correfoc 'Dona Foc' a càrrec de Bruixes de Mallorca, entre altres moltes activitats.