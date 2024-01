L’Ajuntament de Bunyola, en contra d'un centre per a joves extutelats al poble: «No serà bo per a Bunyola»

L’equip de govern de l’Ajuntament de Bunyola (PP i Som AVI - El Pi) s'ha manifestat en contra d’ubicar un centre per a joves extutelats al poble. L'Ajuntament insta el Govern a canviar d’opinió i desistir de la idea d’ubicar aquest centre a Ca ses Monges.

Ca Ses Monges, llogat la passada legislatura pels propietaris a la Conselleria d’Afers Socials, és un espai que l’Ajuntament vol per a usos municipals. L'equip de govern, a més, remarca que «en cap moment s’ha informat al consistori ni s’ha consensuat la decisió amb el poble de Bunyola».

El batle, Juan Antonio Riera, explica que «li vam mostrar a la consellera Catalina Cirer el nostre rebuig a crear aquest centre, perquè consideram que no serà bo per al poble de Bunyola». A més, Riera diu que «no és el lloc adient per a acollir aquest tipus d’espai».

El primer tinent de batle de l’Ajuntament, Miquel Ballester (Som AVI - El Pi), apunta que «estam per vetllar pel benestar dels nostre veïnats, i a hores d’ara un centre així no hi té cabuda».

En aquest sentit, tant Riera com Ballester asseguren que «no tenim res en contra dels usuaris del centre» i afegeixen que «el lloc on es vol ubicar aquest és clau i està en una zona molt cèntrica del poble».