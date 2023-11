L'OCB de Manacor posa en marxa la iniciativa 'Caminam en català'

El proper dissabte, 18 de novembre, l'Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor comença una nova secció on es barreja una caminada per les nostres contrades i la utilització de la nostra llengua, el català.

«L'objectiu és començar a crear espais on ens puguem comunicar en català i està obert a totes les persones que parlam en català com a llengua vehicular i també a totes aquelles persones no catalanoparlants però que volen aprendre la nostra llengua i la volen practicar», han assenyalat.

La primera caminada serà aquest dissabte, 18 de novembre. Es tracta d'una caminada fàcil d'unes dues hores aproximadament. La concentració serà a l'aparcament del supermercat Eroski, a les 9 hores del matí i d'allà es partirà cap a Son Peretó, on es farà una explicació sobre aquesta basílica precristiana, una de les més ben conservades de Mallorca. Després de la visita, hi haurà l'opció de dinar a un restaurant de Sant Llorenç o menjar pa i taleca. També hi haurà l'opció de tornar amb bus cap a Manacor per a qui així ho desitgin. Si qualcú té més caminera pot tornar a peu per la via verda cap a Manacor.