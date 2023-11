Apareix una pintada a la Casa de la Vila de Felanitx que diu «puta Espanya»

Aquest dissabte han aparegut un seguit de pintades a la Casa de Vila de Felanitx. Una d'elles, situada en una de les façanes principals, diu «Punta Espanya». Una altra proclama el missatge «Felanitx per a qui l'habita».

L'Ajuntament, governat pel PP, ha «lamentat i condemnat aquestes mostres d'incivisme». «Aquests tipus d'actes no tenen sentit en una societat democràtica, de respecte i de convivència. Se seguiran els procediments per esbrinar l'autoria», ha assegurat el consistori.

En la mateixa línia, la batlessa Catalina Soler ha assegurat a les xarxes socials sentir-se «molt trista i decebuda». «Aquest no és el camí. La policia local fa feina per identificar els/les autors/es», ha sentenciat.

Per part seva, el Bloc per Felanitx ha lamentat les pintades i en un missatge a les xarxes socials ha assegurat que «hi ha infinites maneres de protestar, però la de vandalitzar el patrimoni de tots no sembla la millor, ni fa cap favor a la causa que es vol defensar, per molt justa o noble que sigui».

L'aparició de les pintades també ha estat condemnada per la cúpula del PP. Tant la presidenta del Govern, Marga Prohens, com el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han mostrat el seu rebuig. «Aquests actes no tenen cabuda en una societat democràtica. El respecte a les institucions és essencial per a la nostra convivència», han assegurat.

Aquestes pintades arriben en una setmana marcada per l'aparició de pintades vandàliques de caràcter espanyolista contra la seu de l'STEI i la seu del PSOE a Sóller. Van aparèixer missatges de «viva España» i «traidores». Per ara no ha transcendit oficialment l'autoria d'aquests atacs espanyolistes.

Precisament des de l'STEI també han condemnat les pintades aparegudes aquest dissabte a Felanitx. Miquel Gelabert ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que «d'aquesta manera no se solucionen els temes polítics». «Cal fer política des del respecte. Demano als parlaments (estatal, autonòmics i locals) que debatin sense tanta crispació i no fomentin el conflicte social. Cadascú ha de saber estar al seu lloc».

L'Ajuntament de Felanitx lamenta i condemna les mostres d'incivisme amb les que ha aparegut l'edifici de la Casa de la Vila.



Aquests tipus d'actes no tenen sentit en una societat democràtica, de respecte i de convivència. Se seguiran els procediments per esbrinar l'autoria pic.twitter.com/gGqU6xuvYU — Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) November 11, 2023