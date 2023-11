El Consell instal·larà 17 càmeres amb lector de matrícules i sonòmetres a la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca té previst incrementar els sistemes de transport intel·ligent que utilitza per a mesurar l’ocupació de les carreteres. El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicat durant el Ple que s’instal·laran 70 càmeres en tot Mallorca, 17 de les quals a les carreteres de la Serra de Tramuntana que incorporaran lectors de matrícules i sonòmetres. Rubio ha assenyalat que la informació que recollirà el sistema es facilitarà als organismes competents en matèria de trànsit, en aquest cas la DGT, per a millorar el control i la seguretat dels usuaris.

Aquestes càmeres poden enregistar imatges, comptar vehicles i mesurar-ne la velocitat. A més, es pot diferenciar entre vehicles pesants, lleugers, bicicletes i motocicletes. Està previst ampliar els contractes perquè es puguin instal·lar elements addicionals com ara càmeres que puguin llegir les matrícules o sonòmetres que mesurin els decibels de pas del vehicle.

Fernando Rubio ha explicat que «ens vàrem reunir amb els afectats de la MA-10 de la Serra de Tramuntana, hem escoltat els veïns i la seva problemàtica. El que es necessita és una acció coordinada entre totes les administracions, ja que el Consell de Mallorca no té competència sancionadora, la té la DGT. Estam treballant dins el nostre marc competencial per cercar solucions a la problemàtica i una mesura és posar a disposició de les administracions la informació que aportin els nostres sistemes i així es pugui actuar contra els comportaments incívics dels conductors».

«Aquestes darreres millores s’han ofert a la DGT perquè en faci ús, encara que també podrien ser de gran utilitat per a altres organismes com ara el 112 o Emergències, sempre que es tengui en compte la normativa de la Llei de protecció de dades. Aquestes accions es varen plantejar en la reunió tècnica celebrada el 6 de novembre de 2023 a Delegació de Govern per analitzar la problemàtica de la MA-10», han explicat.