Homes per la Igualtat organitza la XIV Roda d'Homes contra la Violència Masclista a Inca

Un any més, l’associació Homes per la Igualtat Mallorca organitza la Roda d'Homes contra la Violència Masclista, aquesta vegada a Inca.

«Tot i tractar-se d’una activitat organitzada per una associació d’homes hi pot participar tothom que ho desitgi: homes, dones, col·lectius, associacions..., en definitiva tot aquell que vulgui expressar el seu rebuig a la violència de gènere, una xacra social que segueix convivint entre nosaltres amb amenaces físiques i psíquiques diàries», han explicat. Enguany ja són 51 les víctimes de la violència masclista a l’Estat espanyol, i 1.234 les dones mortes des del 1r de gener de l'any 2003, data en què es varen començar a comptabilitzar. «Tot i que a les Balears, ara com ara, no s'ha produït cap víctima mortal en el que duim d'any, cal recordar que la nostra Comunitat té la taxa més elevada de dones víctimes de violència de gènere 31,4 per cada 10 mil), segons les dades facilitades per l'Observatori de Violència Domèstica i de Gènere corresponents al segon trimestre d'enguany», han volgut remarcar.

Per totes aquestes raons, el proper 24 d’octubre, a les 19.30 h, faran a la plaça de l'Ajuntament d'Inca la XIV Roda d’Homes contra la Violència Masclista, «a fi de rebutjar els assassinats masclistes, d’una banda, i demanar a la societat en general que no calli davant les agressions i el menyspreu sexistes, de l'altra».

Com és habitual, es convida una personalitat del món de la cultura i/o l'activisme social i enguany serà el pintor i escriptor Lluís Maicas qui hi participi. Maicas s'afegeix així a la llista de personalitats convidades a aquest acte en el qual han participat Biel Mesquida (2016), Miquel Rayó (2017), Carles Gonyalons (2018), Joan Carles Bestard (2019) i Biel Massot i Muntaner (2021), que s'han volgut sumar a la iniciativa i testimoniar així el seu suport contra la violència masclista.