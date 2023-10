MÉS censura la «nul·la activitat cultural» del govern PP-VOX a Marratxí

MÉS per Marratxí ha criticat aquest dilluns la «nul·la activitat cultural» del govern municipal de PP i VOX, per no programar diversos cicles i activitats que ja es feien els darrers anys.

En un comunicat, MÉS ha assenyalat que, més enllà de les Festes de Sant Marçal, previstes en la gestió de la legislatura passada, els mesos després del patró hi ha hagut una «nul·la programació cultural» per part de l'Ajuntament.

Entre altres exemples, MÉS remarca que no s'ha fet el cicle 'Cultura a la Fresca', el festival 'WOW Happy Days' i el 'Magrana Petit Fest'. A més, han assenyalat que moltes de les programacions es nodrien del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell de Mallorca, amb subvencions als ajuntaments.

En el cas de Marratxí, «es beneficiava amb més de 25.000 euros anuals» però «el nou govern PP-VOX pràcticament no els ha utilitzat tot i ser una ajuda atorgada i vigent», ha censurat MÉS.

La portaveu dels ecosobiranistes, Aina Amengual, ha reivindicat «una oferta cultural dinàmica, diversa i generosa». «Cal que les institucions es comprometin, que els ajuntaments com el de Marratxí continuïn invertint els recursos públics a favor de la cultura abans que sigui massa tard. Estam en un moment en què cal fidelitzar el públic de tots aquests esdeveniments culturals que havien tengut tan bona acollida en les passades edicions, tot al contrari del que fa aquest govern PP-VOX», ha lamentat.