Els veïnats de Puigpunyent protesten davant la falta de compromís del seu batle

El Memorial Gabriel Flaquer és el torneig de futbol sala que se celebra des de fa més de 30 anys durant les festes de Puigpunyent. Enguany, el memorial ha servit perquè els veïnats del municipi mostrin el seu malestar amb les instal·lacions del poble. Abans de les semifinals del torneig, els equips participants han comparegut al centre de la pista amb una pancarta amb el lema 'El 99 per cent dels pobles tenen pavelló, benvinguts a l'1 per cent'. A més, els jugadors han començat els partits amb una asseguda. Després del xiulet inicial, els futbolistes s'han mantingut quiets i no han jugat durant el primer minut de partit.

El malestar dels veïnats ve perquè el batle va prometre fa més de dos anys que l'Ajuntament construiria una coberta per a la pista exterior. De fet, el 20 de novembre de 2020 una grua va acudir a la pista per iniciar les obres del projecte de la coberta, però «només va fer un forat i no va tornar», asseguren els veïnats.

El batle de l'Ajuntament de Puigpunyent, Antoni Marí, va informar els ciutadans del municipi, el passat 24 de maig, pocs dies abans de les eleccions, que el plenari de l'Ajuntament havia aprovat el projecte de la coberta del poliesportiu amb el vot a favor del PSIB-PSOE, el vot en contra dels Independents de Puigpunyent i Galilea i l'abstenció del PP. A més, el batle també informà que ja havien parlat amb l'enginyera del projecte i que «després de molts mesos de feina intensa de l'equip de govern hem aconseguit una coberta». Ara, només dos mesos després de ser reelegit com a batle a les eleccions del passat 28 de maig, el projecte ha quedat suspès.

Els més perjudicats

Els diversos clubs i equips esportius del poble són els que paguen les conseqüències de la precarietat de les instal·lacions. Des de l'equip de futbol sala asseguren que enguany no podran inscriure a l'equip sénior perquè no han acceptat tornar a jugar a la pista i no han pogut trobar cap instal·lació amb disponibilitat.

La temporada 2021/2022, l'equip de futbol sala de Puigpunyent es proclamà campió de la Lliga Regional i va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió, però es va veure forçat a renunciar a l'ascens perquè no disposaven de les instal·lacions adequades. A més, des del club ens informen que juguen a «una pista en pèssimes condicions en la qual desenes de companys i rivals es lesionen cada temporada». «Estam cansats de suspendre partits i no poder entrenar a causa de les condicions meteorològiques», comenten els jugadors.