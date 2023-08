El batle de Manacor reivindica «la capitalitat de la ciutat» davant Prohens

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha mantingut aquest dimarts la primera reunió amb la presidenta del Govern, Margalida Prohens, que l’ha rebut al Consolat de Mar.

Oliver ha assegurat que «ha estat una primera presa de contacte que s’ha produït amb cordialitat i bona predisposició per les dues parts, però on ja hem plantejat necessitats del municipi».

El batle de Manacor ha posat damunt la taula la reivindicació d'inversions que reconeguin la posició que exerceix Manacor com a capital. «D'aquesta manera, es reconeixeria l’atenció i el servei que presta la ciutat a una àrea d’influència que abasta tota la comarca del Llevant, així com municipis del Migjorn i del Pla de Mallorca». D’acord amb aquesta iniciativa, Manacor hauria de rebre un finançament adequat per oferir serveis i infraestructures que transcendeixen l’àmbit estrictament municipal.

Oliver ha explicat a Prohens el projecte d’habilitar un edifici municipal per a centralitzar totes les delegacions del Govern de les Illes Balears, a més de serveis com Protecció Civil, i ha plantejat opcions de finançament conjunt per a poder-ho fer possible. D’aquesta manera, ha explicat, «es facilitaria l’atenció a la ciutadania i la gestió del patrimoni públic podria ser més eficient».

Un altre dels assumptes que ha plantejat és la continuïtat del projecte del tren tram de Llevant. «La presidenta Prohens m’ha transmès que el Govern no descarta el projecte, fet que celebram, i s’ha compromès a estudiar-lo amb el nou gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha explicat el batle després de la reunió.

Oliver també ha traslladat a Prohens la necessitat de regular el fondeig d’embarcacions a la costa del muncipi, i ha recordat la necessitat que Manacor i Porto Cristo comptin amb dos nous centres educatius d’educació Primària. La presidenta del Govern s'ha compromès a continuar, d’acord amb el calendari previst per l’anterior consellera de Sanitat, amb les obres de reforma per ampliar l'Hospital de Manacor.

El problema d’accés a l’habitatge i la necessitat de nous habitatges de protecció pública han estat una altra de les peticions que Oliver ha fet a Prohens. Per últim, el batle ha recordat la necessitat de continuar amb la investigació i amb la gestió de les troballes fetes al cementeri municipal fins ara, així com la necessitat de construir un espai destinat a la memòria democràtica.