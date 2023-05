Compte enrere per al Dijous Gros d’Inca

Com cada mes de maig, el pròxim dijous 11 el municipi d'Inca commemorarà la tradicional festivitat del Dijous Gros. Un any més, el consistori ha confeccionat un complet programa d'activitats amb la finalitat que tots els inquers formin part de la celebració i s'impliquin en aquesta data tan assenyalada.

«Després dels anys passats de restriccions per la pandèmia, enguany es noten més que mai les ganes dels inquers i les inqueres de celebrar les nostres tradicions i de sortir al carrer a fer poble. Convidam tothom a participar del mercat i de totes les activitats que es duran a terme, i també del tradicional dinar solidari de faves», assenyala el batle d'Inca, Virgilio Moreno.

La jornada del Dijous Gros començarà amb una edició especial del mercat que s'estendrà fins a l'horabaixa. Hi haurà, com sempre, el tradicional mercat del dijous pels carrers del centre, que comptarà amb l'ambientació musical d'una xaranga. S'hi sumaran, però, activitats a diferents places. Així, un any més, un dels plats forts d'aquesta festivitat serà la Fira de la Gent Gran, que enguany se celebrarà a la plaça del Mercat Cobert.

D'altra banda, en la plaça Mallorca hi haurà tallers i activitats infantils, de la mà del Centre de Formació i Ocupació de l'Ajuntament d'Inca. En aquest espai també s'instal·laran paradetes de tallers i venda de productes els centres educatius d'Inca La Salle, Llevant i Santo Tomás de Aquino.

Al migdia, hi haurà a la plaça de l'aigua el tradicional dinar solidari de faves, que enguany complirà la 9a edició i comptarà com sempre amb la col·laboració de Ca n'Ignasi Associació Gastronòmica. Els doblers que es recaptin enguany es destinaran a l'entintat Inca-Mallorca Solidària. De forma paral·lela, molts de restaurants d'Inca prepararan aquest dia plats elaborats amb faves.

Pel que fa a l'horabaixa, hi ha programades actuacions infantils a la plaça de Santa Maria la Major i una jornada d'esports al carrer a la plaça del Mercat Cobert. La jornada festiva es tancarà amb la conferència 'El poder positiu del canvi' de Mago More, en el marc de l'XI cicle de conferències d'IncaBusiness.

Així mateix, dissabte 13 de maig hi haurà la darrera activitat programada per a commemorar el Dijous Gros. Aquesta serà la XXXI Exposició Monogràfica Nacional del Club Español del Ca de Bou 2023, que se celebrarà de 16 a 20 hores a la plaça del Bestiar.

La programació completa del Dijous Gros 2023 es pot consultar aquí: incaciutat.com/esdeveniment/dijous-gros-2023