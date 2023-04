El Procés d'EcoRegió Serra de Tramuntana continua amb formacions sobre conversió a l'agricultura agroecològica

El pròxim dimecres 19 d'abril comencen a Deià les jornades formatives de conversió a l'agricultura ecològica, en el marc del Procés d'EcoRegió impulsat per Tramuntana XXI i la Sociedad Española de Agricultura Ecológica - SEAE. El projecte s’emmarca en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca gestionada per l’Associació Mallorca Rural. Hi participaran set municipis de la Serra: Estellencs, Banyalbufar, Deià, Valldemossa, Esporles, Puigpunyent i Bunyola. Totes les formacions són gratuïtes i pot assistir qualsevol persona interessada.

Després d'una primera trobada centrada en aspectes teòrics i normatius, aquest cicle es durà a terme a finques productores de la Serra de Tramuntana. La primera formació, guiada per tècnics especialitzats de l'Associació de Producció Agroecològica de Mallorca - APAEMA, serà aquest dimecres a les cinc de l'horabaixa a Son Marroig (Deià) i es centrarà en el cultiu d'olivera, així com en l'aplicació de fitosanitaris i el control de fongs i plagues.

La segona jornada és el 28 d'abril a la finca de Can Gelabert de Banyalbufar, on hi ha sembrada vinya. La darrera formació serà a la finca de Quatre Quartons de Puigpunyent, el pròxim 10 de maig, per tractar el cultiu d'hortalisses i fruiters.