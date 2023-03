Josep Ferrà (MÉS) presenta la seva candidatura a la batlia d'Esporles: «Volem donar resposta a les necessitats dels ciutadans»

El PAS-MÉS per Esporles ha presentat aquest divendres a Josep Ferrà com a candidat a la batlia d'Esporles. Ferrà va ser elegit candidat el passat 4 de novembre fruit del procés de primàries amb el 98,65% dels vots favorables en un procés on hi van participar més de 200 persones.

Ferrà ha destacat que «durant aquests darrers mesos he mantingut més d'un centenar de reunions amb persones, associacions i col·lectius del municipi per tal de teixir un projecte de poble a curt, mig i llarg termini, que doni resposta a les necessitats dels ciutadans i es pugui anticipar als futurs reptes del poble».

Així mateix, ha destacat que «s'està fent feina en conformar una candidatura tan representativa com sigui possible, partint de persones implicades al municipi des de diferents àmbits i que puguin ser un veritable enllaç entre la ciutadania i el consistori».

A l'acte també s'ha presentat a la persona que l'acompanyarà com a número dos a la candidatura, Maria Roig, treballadora social i persona implicada en diferents àmbits del municipi. Actualment es membre del Consell Escolar del CEIP Gabriel Comas i Ribas.

Roig ha destacat «la il·lusió de sumar-se a un projecte amb cara i ulls, sòlid, que és capaç de combinar l'experiència i consolidació després de 18 anys de govern al municipi amb la renovació i capacitat d'adaptar-se a les noves situacions i realitats».

L'acte, que ha comptat amb la presència de 150 persones, s'ha desenvolupat en un ambient agradable i ha finalitzat amb un aperitiu on els candidats han pogut compartir opinions i idees amb les persones assistents.