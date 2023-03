Comença la darrera fase de la construcció del nou centre de dia de Porreres

Aquest divendres ha començat la darrera fase de les obres del que serà el primer centre de dia de Porreres, que consisteix en els treballs de fusteria i la connexió del sistema elèctric. El nou centre de dia oferirà 30 places, que s'integraran majoritàriament a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència. El projecte té un cost de 600.000 euros, dels quals un 50% els aporta la Conselleria d'Afers Socials i Esports i el restant a parts iguals entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i l'Ajuntament de Porreres.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, ha afirmat que «prioritzam tots els recursos que siguin necessaris per als ciutadans de Mallorca, com aquest Centre de Dia de Porreres». En aquest sentit, ha recordat que l'objectiu és «agilitzar la tramitació de la documentació per aprovar la seva autorització com més aviat millor».

Per la seva part, la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha subratllat que el que serà el nou Centre de Dia de Porreres forma part del Pla d'Equipament posat en marxa per la conselleria, conformat per nou residències i catorze centres de dia. «Estem envellint socialment i hem de donar sortida a totes les demandes que ens arriben relacionades amb l'atenció a la cura i a la dependència», ha afirmat.

Des de l'Ajuntament del municipi, la regidora Francisca Mora ha explicat que «una vegada tinguem l'autorització de l'IMAS per a funcionar com a Centre de Dia, l'Ajuntament és farà responsable de la gestió». Igualment, ha afegit que la gestió s'efectuarà mitjançant concert, «perquè hi puguin optar les entitats del Tercer Sector, que són precisament les més adients per desenvolupar aquesta feina».