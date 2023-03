L'Ajuntament de Manacor reclama que els exàmens del carnet de conduir es facin al municipi, i no a Palma

El ple de l'Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns vespre per unanimitat la moció conjunta dels grups municipals MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE, PP, El PI, AIPC-SYS i Unides Podem per sol·licitar al Ministeri de l'Interior i a la Prefectura de Trànsit de les Illes Balears que els tràmits presencials i les proves i exàmens de conduir es realitzin a Manacor.

L'acord també inclou traslladar aquesta moció als municipis de la comarca i altres municipis propers de la comarca del Llevant i també del Pla i del Migjorn, convidant-los a debatre i aprovar mocions en el mateix sentit en els seus plens.

L'objectiu és descentralitzar un servei públic que a hores d'ara implica que moltes persones s'hagin de desplaçar a Palma prop d'una vintena de vegades per a fer les proves, el que suposa una despesa econòmica i de temps extra. L'Ajuntament de Manacor ha recollit el testimoni del grup de professionals i experts que, basant-se en criteris tècnics, aposten perquè la DGT descentralitzi aquests serveis.

Entre altres motius, això suposaria l'estalvi de més d'1,1 milions de quilòmetres cada any que han de dur a terme les autoescoles per anar fins a Palma a fer les pràctiques i els exàmens; implica una millora de la seguretat viària i una reducció de les emissions de CO₂.

Des del consistori també han explicat que poder fer les pràctiques i l'examen de conduir a Manacor suposaria l'estalvi de 540 € de mitjana per a cada alumne, ja que actualment les pràctiques a Palma tenen un cost de 28 € i les que paguen els alumnes que han d'anar fins a Ciutat es multipliquen fins als 55 €.

«Ara manca que l'administració central sigui sensible a les demandes i opti per descentralitzar serveis, apostant per la qualitat i la proximitat. El sobrecost econòmic d'aquesta descentralització no pot ser una excusa després de tants anys i sobretot si ens comparam amb altres zones que ja compten amb centres desplaçats; un sobrecost que, si no l'assumeix l'administració l'han d'acabar assumint els ciutadans d'aquests quinze pobles», han reclamat des del consistori.