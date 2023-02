Denuncien l'abandonament total de sa Ràpita per part de l'Ajuntament de Campos

Fa poc, es va acabar la reforma del petit aparcament públic de sa Ràpita. Els cartells estan posats i si els segueixes arribes a un lloc que anomenen pàrquing. Ningú no hi aparca.

MÉS per Campos denuncia l'abandonament total de sa Ràpita per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Campos.

Denuncien que els cotxes no poden aparcar al suposat nou pàrquing i no ho poden fer «perquè realment, no saben si la obra està acabada o si mig cotxe quedarà a la 'rampa' o si podrem entrar i sortir del cotxe una vegada li ficam per culpa dels caramulls de terra que hi ha per tot, les plantes que neixen i sense control o l’inexistent pintat de les places d’aparcament».

Els sobiranistes expliquen que «sembla una pedrera oberta. És un despropòsit total aquesta obra. Han posat unes esplèndides faroles que no il·luminen gens, a més, han fet voreres noves sense pensar a harmonitzar els pals de la llum, les faroles noves i les velles».

«Quin desastre! Hi ha algú que supervisi aquests projectes? O feim obres i obres, sense pensar en res, només perquè sembli que fem coses a sa Ràpita a pocs mesos de les eleccions?» conclouen.