L’Escola de Mallorquí concedirà el reconeixement de mèrits a Tramudança i a l’Agrupació Sa Torre

Amb aquest reconeixement, l’Escola Municipal de Mallorquí posa en valor tota una vida dedicada a la defensa de la nostra cultura i a ensenyar a estimar les nostres músiques i els nostres balls a generacions distintes. La tasca constant dels dos grups ha fet que el ball popular hagi arribat a fer aixecar la pols de les places tot passant el llindar de les portes del segle XXI amb una força admirable, malgrat la convivència amb un potent mercat mediàtic musical que tot ho globalitza.

L’Escola, des de l’any 1976, concedeix el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. Tramudança i Agrupació Sa Torre passaran a formar part del llistat de persones i col·lectius reconeguts amb el guardó com Guillem d’Efak, Francesc de Borja Moll, Aina Moll, Biel Majoral, la colla castellera Al·lots de Llevant, Maria Antònia Oliver, Maria Magdalena Gelabert, la Mostra de teatre escolar, Josep Maria Llompart, Antònia Vicens o el Club d'Esplai Crist Rei, entre moltes d’altres.