Les Dones de Llevant perseveren i tornaran sembrar l'arbre contra les violències masclistes

El Col·lectiu Dones de Llevant, entitat feminista de Manacor amb incidència a tota la comarca, ha anunciat que tornarà sembrar l'arbre que simbolitza el record a les víctimes de violència masclista. L'acte, que du el lema «sembram un arbre perquè sembram vida», tendrà lloc aquest dissabte 4 de febrer a les 12:30 a la Plaça de les Perleres de Manacor.

La setmana passada, l'arbre patí un atac vandàlic i acabà destrossat, amb les branques rompudes i la soca malmesa. Setmanes abans de l'incident, segons informen des de l'associació, ja n'havia desaparegut la placa commemorativa.

L'arbre duia anys essent un dels escenaris dels diversos actes que se celebraren a Manacor cada any durant el 25 de novembre, dia internacional per l'eradicació de les violències masclistes. Durant aquesta darrera edició, el col·lectiu feminista hi col·locà llaços liles en memòria dels 76 feminicidis i tres infants assassinats durant el 2022 per violència de gènere.

Amb un comunicat a través de les xarxes socials, l'entitat afirma que «la misoginia no podrà talar l'arbre de la justícia, la pau i la igualtat». Amb aquesta rotunditat, Antònia Matamalas i totes les persones que formen part del col·lectiu mostren la seva valentia i fermesa contra el masclisme i els atacs que sovint pateixen.