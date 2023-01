[VÍDEO] Un regidor de Ciudadanos d'Andratx vexa una regidora per «ser dona, catalanoparlant i d'origen colombià»

Vicenç Vidal, membre de l'executiva de MÉS per Mallorca i senador de designació autonòmica, ha compartit un vídeo a les xarxes socials denunciant un comentari «masclista, xenòfob i catalanòfob per part d'un regidor de Ciutadanos. La peça mostra una sessió del Ple de l'Ajuntament d'Andratx en què Ángel Hoyo, regidor del partit espanyolista liberal, qüestiona la capacitat redactora de Grace Bolaños, de MÉS per Mallorca.

A Grace Bolaños, regidora de @MESperMallorca a #Andratx l'han vexada per dona, d'origen colombià i catalanoparlant. La resposta ha de ser contundent. #Jabasta #AMallorcaencatala pic.twitter.com/yYOV7dwSAi — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) January 27, 2023

Hoyo comenta, amb certa condescendència, que la redacció d'una pregunta que li formula és «bastant defectuosa» i li proposa de fer-la en castellà, «que s'expressarà millor», ja que no era capaç d'entendre-la. Igualment, el regidor de Ciutadans dubtes que «el seu partit li ho permeti», en clara al·lusió a la política lingüística defensada pel partit ecosobiranista que la regidora interpel·lada representa.

Després d'aquest comentari, diversos membres del consistori li han reprovat les paraules utilitzades. Finalment, la batlessa, del Partit Popular, s'ha dirigit en castellà a Bolaños recordant-li que podia formular la pregunta en la llengua que preferís.