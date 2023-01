Greus acusacions a l'Ajuntament de Selva per la construcció d'un restaurant en una antiga casa del municipi

La reconversió d'una antiga casa amb un gran pati interior en un restaurant, promoguda per la propietària de l'empresa líder en producció i comercialització de fruites i verdures, ha provocat greus acusacions contra l'Ajuntament de Selva.

Els veïns afectats per la construcció del restaurant denuncien que un dictamen de l'arquitecte va ocultar de forma «deliberada» les conclusions d'un informe emès pel mateix tècnic quatre dies abans que constatava que el projecte «no és autoritzable».

Els veïns afectats per la construcció ja que el jardí limita amb els seus domicilis, han registrat un escrit a l'Ajuntament en el qual deixen constància de l'existència d'un informe de l'arquitecte datat el passat 5 de desembre en el qual es conclou que la implantació d'un restaurant en la zona on es desenvolupen les obres, en el número 4 de la Plaça Major de Selva, «no és autoritzable», una afirmació que, entre altres, és ignorada en un informe posterior del mateix arquitecte, emès quatre dies després del primer, que és el que l'Ajuntament ha pres com a vàlid i ha incorporat a l'expedient del projecte, que compta amb llicència municipal concedida el 6 de maig de 2022.

Si la versió d'aquests veïns és certa, el cas podria desembocar en una greu crisi política dins el Consistori selvatgí.