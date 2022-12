Reclamen la finalització de les obres a l'escola Sa Torre de Manacor que varen començar fa més de quatre anys

Les famílies de l'escola Sa Torre de Manacor s'han concentrat per a mostrar que no hi ha espai a l'escola «malgrat el compromís» d'Antonio Morante Villa, director general de Planificació, Ordenació i Centres, en totes les reunions mantengudes amb ell.

Amb aquesta reivindicació, organitzada per les famílies, es vol recordar a les institucions la situació en la que es troba la comunitat educativa ja fa més de quatre anys.

El canvi de centre d'infantil a centre d'infantil i primària portava el compromís d'adaptar l'edifici per a assegurar espai per a tots els infants. Avui quatre anys després d'haver estat desallotjats i traslladats durant tres anys a l’IES Manacor, per a fer les reformes a l'escola, unes reformes que havien de durar un any, «quan hem pogut tornar a la nostra escola ens trobam amb el fet que no s'han complert cap dels terminis ni compromisos que havia agafat la Conselleria, ara encara ens falta pati, aula de psicomotricitat, sala de mestres i sobretot, el curs que ve, faltaran aules», denuncien.

La Conselleria es va comprometre, ara ja fa un any, a posar en marxa tots els procediments necessaris perquè el curs 2023-2024 l'espai de la Torre de Ses Puntes, teòrica segona fase de les obres de reforma i adaptació de l'edifici, fos una realitat, però encara no hi ha ni el projecte fet. «No volem que passi el mateix que a la primera fase que era d'un any i va suposar-ne tres, es vol denunciar la situació de la nostra escola i l'incompliment per part de la Conselleria», han explicat.

Alhora també reclamen a l'Ajuntament que compleixi el seu compromís per a adaptar la plaça de Sa Torre com a part de l'espai obert del centre amb més obres i com a espai més segur, fet que evitarà que els nins estiguin a altes temperatures durant els mesos de primavera i tardor i la necessitat d'haver de traslladar infants a l'IES Manacor per a poder fer educació física.

Des del CEIP Sa Torre expliquen que tenen el compromís de fer diferents actes de protesta fins a aconseguir que les obres estiguin acabades del tot.