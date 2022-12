'La conquesta del Castell', el joc de taula per descobrir Alaró

1.800 preguntes repartides en sis temes distints i un taulell de joc que reprodueix el poble d'Alaró formen el joc de taula 'La conquesta del Castell', una iniciativa de l'Associació Cultural Al Rum i l'Ajuntament d'Alaró pensada per donar a conèixer la història i els personatges de la vila. En el marc de la commemoració del IV Centenari de l'Oratori del Castell, el joc es presentarà aquest divendres, 9 de desembre, al Teatre d'Alaró i compta amb el suport de la direcció general de Política Lingüística del Govern.

El recorregut del taulell, dibuixat per Miquel Jaume, comença a la font de les Artigues, que està en l'origen del poble, i guanya qui primer arriba al Castell. Per aconseguir-lo s'han de contestar les preguntes escrites a les tres-centes targetes, que ofereixen tres possibles respostes per facilitar l'aprenentatge. Les sis àrees temàtiques són el Castell, història i art, llocs d'Alaró, personatges, miscel·lània (esports, tradicions, curiositats...) i, finalment, hi ha un bloc general de Mallorca amb especial atenció a la Serra de Tramuntana. Els promotors han editat cinc-cents exemplars i animen a tots els alaroners a regalar el joc de taula aquestes festes de Nadal.