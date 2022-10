Calvià celebra aquest diumenge el 'Dia de Nassos', una festa solidària de Sonrisa Médica

El recinte firal del Molí de Santa Ponça acollirà aquest diumenge, de 10 a 18 hores, la festa del 'Dia de Nassos', organitzada per Sonrisa Médica amb el suport de l'Ajuntament de Calvià.

El 'Dia de Nassos' és una festa solidària per a famílies en la qual es podrà gaudir de moltes activitats. Els beneficis obtinguts contribuiran al manteniment de l'activitat social de Sonrisa Médica, l'associació sense ànim de lucre, pionera a l'Estat espanyol, que cerca transformar l'entorn hospitalari a través de l'humor i la música gràcies a la tasca d'un equip de pallassos i pallasses professionals que col·laboren amb el personal dels hospitals.

En el 'Dia de Nassos' es podrà gaudir de tallers de robòtica, pintura, gastronomia i música, entre d'altres, així com d'activitats com jocs de pati, pista d'educació viària, circuit de motos elèctriques, biblioteca i ludoteca, pintacares, castells inflables, etc. També hi haurà batucada, circ, contacontes, concert de rock, màgia i moltes més sorpreses.

Al llarg de tot el dia hi haurà la presència dels pallassos i de Sonrisa Médica i, al bar solidari, es podrà participar del 'rasca i guanya' amb grans premis per donar suport a l'entitat social.