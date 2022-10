Volem Via Verda: «Ens preocupa la insistència de la plataforma 'Via Verda així NO' per voler crear un clima de tensió i desinformació a Alaró»

La Plataforma Volem Via Verda Alaró-Estació esmostra preocupada per la insistència de la recentment creada plataforma Via Verda així NO. Asseguren que volen crear un clima de tensió i desinformació en el poble d'Alaró envers el Projecte de la Via Verda Alaró-Estació. «Avui, una vegada més, amb una "suposada" i "manipulada" votació sobre el tema» denuncien.

«Entenem la insistència dels propietaris per intentar evitar la recuperació de la via verda que transcorre per les seves finques, i posar el seu interès privat per sobre de l'interès comú, però considerem que la Via Verda és una necessitat urgent per millorar la connectivitat de l'estació del tren al poble d'Alaró de forma segura per vianants i bicicletes així com per recuperar un antic Camí Ferroviari» explica la plataforma.

Declaren que no entenen la insistència amb una proposta alternativa de carril bicicleta per la carretera, per part de l'altra plataforma, ja que, «no te res a veure amb una 'via verda'». A més a més, asseguren que també afectaria les seves finques i s'haurien de fer expropiacions a les seves propietats. «Aquests propietaris no havien dit res sobre el tema, ni sobre la via verda ni de carril bici per a la carretera com a connexió segura per vianants i bicicletes per anar a l'estació de tren. Es tracta d'un interès totalment particular (i legítim) enfront de l'interès general per una mobilitat més segura i per a tothom vagi a peu, amb bicicleta o amb cotxe».

La plataforma també explica que no hi ha cap projecte de carril bicicleta per la carretera. L'únic projecte que ha estat a exposició pública i a punt d'aprovar-se per part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, és el de la recuperació de l'antic Camí Ferroviari de l'estació a Alaró, tal com es contempla a la LLEI13/2018 de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca aprovada pel Parlament de les Illes Balears el desembre del 2018 i actualment vigent essent el marc legal per dur-la a terme.

«Consideram que ara tenim l'oportunitat de dur endavant la Via Verda, la qual suposarà la recuperació d'un camí ferroviari públic i del seu patrimoni, i sobretot la possibilitat d'una via segura per optar per una mobilitat més sostenible per l'ús de la bicicleta i anar a peu enfront de l'ús excessiu del cotxe privat. Considerem totalment prioritari garantir el bé comú i l'interès general per sobre de l'interès particular» afegeix la Plataforma Volem Via Verda.

Demanen al Consell de Mallorca i a la Conselleria de Mobilitat que compleixin la LLEI amb el màxim consens possible amb els propietaris esperant que la Via Verda sigui prest una realitat.