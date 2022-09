Deià redueix a la meitat el subministrament d'aigua a causa de la sequera i el creixement del consum a l'estiu

En un ban, el batle de Deià, Lluís Apesteguia, ha comunicat que a causa de la persistent sequera, lligada al creixement del consum, fa que l'Ajuntament hagi de prendre noves mesures pel que fa al subministrament d'aigua.

Així, fa saber que a partir d'aquest dilluns es reduirà un 50% el cabal de subministrament a tot el poble. Per això, si veis que el cabal que arriba a ca vostra és inferior a allò habitual heu de sebre que es deu a aquesta circumstància», explica al ban.

Apesteguia remarca que l'escassetat de pluges aquest estiu «ha fet que la Font d'Es Molí i el pou d'Es Verger ja no bastin per a garantir l'abastiment d'aigua per al consum humà, ni tan sols amb les aportacions extraordinàries de camions que duim des de Palma».

Deià ja va prohibir regar jardins, omplir piscines i netejar terrasses i cotxes.