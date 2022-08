«El centre de Campos és mort comercialment»

MÉS per Campos ha denunciat en una nota de premsa que «el centre de Campos està mort comercialment» i explica que «Campos pateix una desertització d’oferta comercial i de restauració al centre del poble».

També expliquen que «aquest estiu molts veïnats hem optat per anar a sopar al centre dels pobles de Porreres, Santanyí i Llucmajor davant la manca d’un centre de Campos que sigui atractiu comercialment» i afegeixen que «tenim un centre històric ferit, trist i malbaratat. Un centre històric abandonat per l’equip de govern del PP que no fa res per tal de potenciar el nostre comerç en general i la restauració en particular».

«Fins quan els campaners i campaneres haurem de cercar en altres pobles l’ambient per poder sopar a les terrasses a l’estiu? Fins quan els campaners i campaneres veurem tancar botigues al centre del poble? Fins quan permetrem que el nostre preciós centre de Campos vagi apagant-se a poc a poc?» es demanen des de la formació sobiranista.

Segons la portaveu de MÉS a Campos, Anabel Riveras, «necessitam amb urgència una política de dinamització comercial per tal que el centre del nostre poble sigui atractiu per als empresaris i s’inundi de vida».

Riveras també declara que «si a Campos van desapareixent els comerços, també desapareix l’atractiu del nostre poble per instal·lar-s’hi a viure i crear-hi un projecte vital. No podem dipositar i apostar tot el nostre atractiu comercial en les mitjanes superfícies i supermercats de l’entrada del poble».