Progreso en Verde dona suport a la decisió del batle d'Alcúdia d'eliminar les galeres de cavalls

Progreso en Verde ha donat suport aquest dissabte al batle d'Alcúdia, Domingo Bonnín (El Pi), per la seva decisió d'eliminar el servei de galeres turístiques de cavalls del municipi mallorquí. Després de l'incident que va provocar un cavall desbocat d'una galera la setmana passada, el batle de la localitat vol estudiar els costos de les indemnitzacions i retirar definitivament un servei «que continua sent un perill, tant per als ciutadans, com per als cavalls».

«Secundem totalment la decisió de Bonnín. L'explotació dels cavalls de les galeres no es pot permetre ni un dia més. El servei de transport de galeres és un perill per als veïns d'Alcúdia, els turistes que l'utilitzen i també un perill per als cavalls. Entenem el cansament del batle d'Alcúdia amb la problemàtica de les galeres de cavalls, els seus motius té per a suprimir el servei i nosaltres podríem donar-li molts més. Accidents amb els carruatges de cavalls, cavalls desplomats, infraccions greus dels conductors de les galeres i, fa pocs dies, uns conductors de galeres van ser denunciats per amenaçar i intentar agredir a unes ciutadanes que els recriminaven prestar servei amb altes temperatures. No es pot permetre més», ha declarat Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

Crítiques a Ciudadanos

Segons ha recordat el partit animalista, arran de les declaracions del batle d'Alcúdia, Ciudadanos pretén presentar una moció per a substituir l'actual servei de galeres per galeres elèctriques.

«Ciudadanos ja no sap què fer per a intentar sumar algun vot i no desaparèixer del panorama polític. L'única cosa que pretenen és allargar el sofriment dels cavalls. On estan les seves alternatives? D'on trauran les galeres elèctriques? És molt fàcil presentar una proposta que saben que no tindrà recorregut. Que deixin d'enganyar la ciutadania», ha sentenciat Amengual.