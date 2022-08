MÉS per Llucmajor denuncia la «nul·la sensibilitat» de l'equip de govern amb el patrimoni del municipi

MÉS per Llucmajor lamenta la «manca de sensibilitat» de l'equip de govern (PP-ASI-Pi-Cs- Ex-Vox) amb el patrimoni del municipi.

La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que l'equip de govern actual «ha estat del tot incapaç de tornar a col·locar la Creu de Sant Guillem, un tràmit que deixàrem enllestit la passada legislatura».

Així mateix, l'equip de govern incompleix un acord de ple de març de 2021 en què es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de MÉS per Llucmajor i el PSIB, mitjançant la qual adquiria el compromís de posar en marxa un nou catàleg de patrimoni del municipi. En aquest sentit, Barceló lamenta que «no han fet res i sembla que tendrem un nou cas d'acord de ple incomplert».

La Creu de Sant Guillem

Pel que fa a la Creu de Sant Guillem, cal recordar que és una creu de terme situada inicialment a la ronda Carles V. Aquesta creu fou bastida l'any 1968 en substitució d'una altra del segle XVI, la creu d'en Xeriquet. Un vehicle la va tomar fa més de 10 anys i des d'aleshores roman en el magatzem municipal.

Maria Barceló recorda que MÉS per Llucmajor ha demanat la seva recuperació i col·locació en el seu lloc original des de 2011. «Durant la legislatura 2015-2019, ja a l'equip de govern, vàrem fer la tramitació i reclamàrem informes de patrimonials del Govern balear i del Govern central per autoritzar o no la seva restauració i recol·locació. Els informes autoritzadors van arribar a les acaballes de la passada legislatura», han explicat.

En aquest sentit, MÉS per Llucmajor considera que és alarmant que «ara l'equip de govern ens digui que havia perdut aquests informes i que per això no s'ha fet res amb la Creu de Sant Guillem». Així, consideren que «no pot ser que un ajuntament seriós perdi papers tan sensibles i tardi tres anys a trobar-los. És un exemple més de deixadesa i mala gestió».

Amb una alçada de 3,56 m, està composta per una base de planta rectangular de dos petits graons; un fust de secció octogonal; una cartel·la o orla en la qual hi ha escrit a l'anvers: «A Sant Guillem advocat dels desganats» i al revers: «Anno Domini MCMLXVIII».