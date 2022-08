Detingut un home per diversos delictes contra els drets laborals dels seus treballadors

La policia espanyola ha detingut a un home de 56 anys per diversos delictes contra els drets dels treballadors a diferents establiments de Manacor i del Llevant de Mallorca.



Segons ha informat la Prefectura en una nota de premsa, l'home, presumptament, oferia condicions beneficioses amb allotjament i manutenció, però alguns treballadors es van trobar amb grans càrregues de treball, impagaments de nòmina i irregularitats en relació amb la Seguretat Social.



La recerca va començar quan varen rebre diverses denúncies contra l'ara arrestat per part d'alguns treballadors.

Segons han relatat els agents, l'home, per a convèncer als futurs emprats, els oferia condicions laborals molt beneficioses com a sous elevats, allotjament i manutenció, alta en la Seguretat Social i els dies lliures corresponents.



No obstant això, quan començaven a treballar, els treballadors es trobaven que res del promès es complia. Així, segons han indicat, les jornades laborals arribaven a les 12 hores, gairebé sense dies lliures i sense alta en la Seguretat Social.



Els empleats també han relatat a la policia espanyola que, en cas de negar-se a seguir en aquestes condicions, eren increpats o acomiadats. En alguns casos no tenien on dormir perquè s'allotjaven en el mateix edifici que un dels restaurants.



A més, alguns dels treballadors han assegurat haver sofert insults, abusos i actituds violentes.



Segons la informació policial, una de les treballadores va arribar a fer una jornada de 14 hores i va haver de servir el menjar a la resta d'empleats i netejar el pis del cap.



Un altre dels treballadors, davant aquesta situació, va optar un dia per no acudir al treball. El cap, llavors, va trencar la porta de la seva habitació i el va obligar per la força a incorporar-se al seu lloc.



Segons els agents, a una altra treballadora que li va reclamar el pagament de la nòmina li va respondre que era ella la que devia diners perquè havia rebut allotjament i manutenció.



Els agents del Subgrup Operatiu d'Estrangers han constatat que l'ara arrestat buscava perfils de persones en situació vulnerable que no poguessin negar-se a les condicions.



D'altra banda, durant la recerca els agents varen esbrinar que el detingut havia estat denunciat per part d'una galeria d'art per l'apropiació indeguda d'una sèrie de quadres el valor dels quals superava els 10.000 euros.



Durant el registre als establiments regentats per l'individu, a més de documentació, van aconseguir recuperar els quadres.