L'Ajuntament de Campos aplica «mesures antidemocràtiques» a causa de la falta de mecanismes de participació ciutadana

Podem ha avisat sobre la «falta de mecanismes de participació ciutadana» en el nou Reglament Orgànic que ha presentat el Partit Popular en l'Ajuntament de Campos.

En una nota de premsa, el portaveu de Podem Campos, Rafael Robles, ha explicat que la norma, que es va aprovar aquest dijous en el ple municipal, «no contempla cap manera ni espai de participació ciutadana».

En aquest sentit, la formació morada ha lamentat que el govern del Consistori «no doni facilitats a la ciutadania per participar de la vida política del poble, limitant la participació en unes eleccions cada quatre anys».

Robles ha detallat que «el reglament que hi havia abans era de l'any 2008, i encara que era necessari aprovar-ne un de nou, almanco en l'anterior hi havia una disposició que oferia la possibilitat que persones i entitats poguessin formular preguntes d'interès general municipal en el ple, dirigides a la batlessa (Xisca Porquer)».

«Ara bé, està bastant clar que la batlessa no està per res i ni tan sols existeix cap intenció de desenvolupar un Reglament de Participació Ciutadana», ha comentat el portaveu de Podem.

En aquest sentit, Robles ha desglossat que «la disposició que deixava fer preguntes en el ple era una manera d'oferir un espai a la gent de Campos mentre no es desplegués el Reglament de Participació Ciutadana», i ha afegit que «dur 14 anys esperant que l'elaborin i l'única resposta que ofereixen és el silenci d'un Consistori que no dona veu als veïnats».

A més, el membre de Podem Campos ha retret que en el Reglament Orgànic que si ha presentat el PP «no s'ha permès cap classe d'aportació ni per part de l'oposició ni per part dels habitants del municipi».

Per acabar, el portaveu de Podem Campos ha reclamat explicacions al govern municipal. «La batlessa i el PP han d'estar a l'altura de les demandes de la ciutadania, i han de permetre que se l'escolti; la majoria absoluta no té per què implicar mesures antidemocràtiques com les que promulga aquest Ajuntament».

«Tenim un equip de govern que no està a l'altura, que és incapaç d'escoltar els ciutadans, relegant a les entitats i al teixit social a quedar-se al marge de tota l'activitat política fins a les pròximes eleccions», ha indicat Robles.