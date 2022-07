Les línies de bus del nord de Mallorca augmenten les seves freqüències

El director general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, Jaume Mateu, i el gerent del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), Maarten Van Bemmelen, s'han reunit aquest dimarts amb el batle d'Alcúdia, Domingo Bonnín, per acordar un augment de les freqüències en les cinc línies de bus de referència que connecten els municipis de la Badia d'Alcúdia amb Inca i Palma: 302, 315, 322, 324 i A32.

La Conselleria ha explicat que aquesta proposta, que començarà a aplicar-se a partir del 25 de juliol, es concreta en un augment de les freqüències d'un 20 per cent de dilluns a dissabte i un 52 per cent els diumenges en la línia 302; un 35 en el cas dela línia 315, que allarga el seu recorregut fins a Inca, un 6 per cent en el servei de la línia 322, i un 11 per cent en la línia 324.

Pel que fa a les millores de la línia A32 en sentit Can Picafort, es permetrà la pujada d'usuaris en l'aturada d'Inca-Llevant, amb 19 expedicions diàries.

Addicionalment, la CTM ha anunciat que afegirà set busos de gas natural per cobrir aquells que necessiten manteniment i reforçar la flota.

«Es tracta d'una aposta ferme pel transport públic de qualitat amb una ampliació d'expedicions, amb serveis fins més tard i amb una reordenació de les línies que dona prioritat a les connexions locals entre el corredor de la Badia d'Alcúdia i els nuclis d'Inca, sa Pobla i Muro», ha explicat el director general de Mobilitat.

Aquesta mesura es deu a l'augment de la demanda de transport públic en la zona del nord de Mallorca, on aquestes línies congregaren un total de 395.000 usuaris durant el mes de juny.