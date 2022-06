L'Ajuntament de Santanyí fa una millora de seguretat i accessibilitat al mirador de Cala Figuera

El port de Cala Figuera és un dels indrets més emblemàtics del municipi de Santanyí; la bocana del port és una de les més admirades i estimades, tant pels residents com per qui el visita.

Precisament per aquest interès que genera aquesta zona del nucli costaner, l'Ajuntament de Santanyí va construir un mirador a un solar de titularitat pública situat a l'encreuament dels carrers Juan Sebastián Elcano i Hernán Cortés.

Ara, l'equip de govern de Santanyí, amb la seva convicció de «millorar tots i cada un dels nuclis del municipi», ha fet una inversió al mirador situat sobre la bocana del port. Així, s'ha aixecat un nou mur per delimitar l'espai i per millorar la seguretat dels visitants i els usuaris. A més també s'han fet millores en l'accessibilitat, s'ha ampliat l'àrea del mirador i s'han fet nous espais i bancs per seure.

Segons ha explicat Maria Pons, batlessa de Santanyí, «es tracta d'una inversió necessària que ajudarà a continuar millorant l'entorn de Cala Figuera, un dels punts més coneguts i reconeguts del nostre municipi. Aquesta no és l'única inversió que tenim prevista, l'objectiu del nostre equip és sempre arribar a tots i cada un dels nuclis de població del terme».

Pons ha visitat la zona amb el primer tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló; la batlessa pedània de Cala Figuera, Maria Victòria Klein; i el regidor de Serveis Generals, Mateu Nadal. Les obres de millora suposen una inversió de 16.500 euros i han tingut un termini d'execució de dos mesos.