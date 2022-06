Domingo Bonnín, d'El Pi, ja és el nou batle d'Alcúdia

Domingo Bonnín, regidor d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha estat nomenat aquest dissabte batle de l'Ajuntament d'Alcúdia fruit del pacte de govern amb el PSOE que establia que assumiria la batlia el darrer any de legislatura.

El nou batle ha declarat que és un «orgull» poder estar al capdavant de l'Ajuntament del seu municipi, i a la vegada un «repte» que assoleix amb «ganes i il·lusió». «Continuaré com fins ara, a peu de carrer, centrat a millorar el municipi i impulsant els projectes iniciats per l'equip de govern i que s'han vist llastrats per mor de la pandèmia».

Així mateix, amb relació a les principals accions a desenvolupar durant aquest any, Bonnín ha indicat que centrarà els seus esforços a avançar en la renovació dels balnearis i els accessos a la platja, la construcció d'un nou punt verd, el manteniment i la renovació de les instal·lacions esportives i la reforma del cementiri i l'ajuntament.

Per part seva, el president de la formació, Tolo Gili, ha mostrat la seva alegria per aquesta nova batlia que assumeix El Pi. «Amb el nomenament d'en Domingo ja són 10 els municipis on estam al capdavant dels governs municipals. Som un partit municipalista, arrelat al territori i amb una gran representació de batles i regidors», ha asseverat.