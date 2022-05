L'exhumació del cementeri de Selva cercarà les restes de Pedro Morro i José Luis Santo Toribio desapareguts l'agost del 1936

La sisena intervenció del Tercer Pla de Fosses del Govern de les Illes Balears (2021-2022) tindrà lloc al cementeri de Selva (Mallorca), i se centrarà en la cerca de Pedro Morro Payeras, resident de Campanet, i José Luis Santo Toribio del Castillol, resident d'Inca i probablement originari de sa Pobla.

«Obrim la fossa del cementiri de Selva amb l'esperança de trobar les restes de Pedro Morro i José Luís Santo Toribio, però també amb la prudència de saber que 86 anys són molts, i pot ser complicat localitzar els cossos. Tanmateix, és important intentar-ho, tot esforç és poc per dignificar aquestes persones i tancar les ferides», ha explicat Jesus Jurado, secretari de Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern.

Segons l'estudi de la Guerra Civil realitzat pel Manel Santana i publicat sota el títol Selva. Al recer de la muntanya (1988), un mínim de set persones varen ser víctimes de la repressió al municipi d'Inca a l'estiu de 1936. La majoria d'elles haurien estat assassinats a llocs allunyats tant de Selva com dels seus nuclis de població, sent el més probable que fossin enterrades en altres municipis de Mallorca.

No obstant això, segons la fitxa elaborada per Arnau Matas Morell per al Mapa de fosses de Mallorca, i segons la documentació recollida en el Registre Civil de l'Ajuntament, almenys dues persones van ser enterrades en el cementeri municipal de Selva a l'agost de 1936.

Les entrades corresponen als certificats de defunció de les víctimes Pedro Morro Payeras i José Luis Santo Toribio del Castillo, i contenen indicacions sobre la localització de les fosses en les quals varen ser inhumats: entre el passadís central i la sepultura de Ca S'Hereu de Caimari.

Després de consultar els registres disponibles en l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Selva, els plans del cementiri pertanyents a aquest arxiu i diferents publicacions de l'època, s'ha pogut situar aquesta localització en la parcel·la anterior esquerra del recinte del cementeri vell.

És en aquest espai on en els pròxims 7 dies la Sociedad de Ciencias Aranzadi durà a terme dos sondejos individualitzats, corresponents als sectors concrets que descriu el Registre Civil com a lloc d'inhumació de cadascuna de les víctimes, i que abastaran cadascun d'ells una àrea aproximada de 2x2 metres.

Encara que es disposa de molt poca informació sobre totes dues víctimes, en el cas de José Luis Santo Toribio, la causa judicial 342/1936 sobre el seu assassinat aporta algunes dades que poden resultar clau per a la identificació: el cadàver presentava una ferida per arma de foc amb orifici d'entrada en la regió mentoniana amb sortida en la regió occipital, segons l'autòpsia; va ser enterrat amb les robes que vestia: camiseta blanca, calçons negres i cinturó de pell.